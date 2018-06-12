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H&M откроет магазин в ТРЦ Lavina Mall в Киеве в августе
13:30 12.06.2018 |
Компания Hennes & Mauritz AB (H&M, Стокгольм, Швеция), владелец крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой, откроет магазин в торгово-развлекательном центре Lavina Mall в Киеве в августе.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.
Данный магазин станет первым объектом компании в Украине.
Его площадь составит 2 900 кв. м.
Кроме одежды ассортимент магазина включит в себя товары для дома H&M Home.
Как сообщали Українськi Новини, H&M занимается производством и торговлей одеждой, а также предлагает покупателям различные товары для интерьера.
Она имеет более чем 4 500 магазинов в 66 странах, а в Украине одежду H&M можно приобрести только через интернет-магазин.
ТРЦ Lavina Mall в Киеве открылся для посетителей 1 декабря 2016 года.
Общая площадь комплекса составляет 170 тыс. кв. м.
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