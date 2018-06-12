В январе-мае плательщикам возмещено 54,8 млрд гривен НДС, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) отмечает, что в январе-мае текущего года плательщикам возмещено 54,8 млрд гривен налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

Это на 14,4%, или на 6,9 млрд гривен превышает соответствующий показатель прошлого года.

В январе-мае 2017 года плательщикам было возвращено 47,9 млрд гривен.

По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 86% заявленных к возврату сумм НДС.

Динамика роста возмещенных сумм налога на добавленную стоимость сохраняется уже несколько лет.

В течение января-мая 2016 плательщикам возвращено 36 млрд гривен, а по результатам года - 94,4 млрд гривен, то уже в соответствующем периоде 2017 года на 33% больше (в течение 2017 этот показатель составил 120,1 млрд гривен).

Как сообщали Українські Новини, на данный момент отсутствуют возможности для манипуляций с возмещением НДС, поскольку весь процесс автоматический.