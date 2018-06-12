Маркарова допускает выполнение госбюджета-2018 без сокращения расходов при дефиците 2,4% ВВП

И.о. министра финансов Оксана Маркарова допускает выполнение госбюджета на 2018 год без сокращения расходов при дефиците на уровне 2,4% ВВП.

"Мы, безусловно, удержим дефицит в этом году в этой цифре, которая есть (плановый дефицит госбюджета 2,4% ВВП – ИФ). Надеюсь, нам удастся обойтись без драматических сокращений по доходам и финансированию. Мы плавно выполним бюджет", – сказала она в интервью ТСН.

Она также подчеркнула важность возвращения к трехлетнему бюджетному планированию, отметив, что главной своей задачей ставит проведение эффективной бюджетной политики.

При этом О.Маркарова отметила, что хотя вопрос пересмотра бюджета не стоит, идет обсуждение программ, которые могут увеличить его дефицит: "Сейчас стоит вопрос ценообразования на газ и некоторых уточнений в бюджете. Но не пересмотра бюджета, а обсуждения тех программ, которые могут увеличить дефицит, и как мы будем действовать. Я не прогнозирую серьезных вопросов по бюджету, на следующей неделе мы будем этим заниматься".

Минфин учитывает риск недополучения запланированных от приватизации поступлений и считает, что получение даже половины запланированных от приватизации доходов будет хорошим результатом: "Мы всегда оцениваем, какая у нас сумма под риском и какую нам придется перезанимать. Мы пока не получили подтверждения от Фонда госимущества. Если получим половину суммы, это будет существенный результат. Мы для себя оцениваем эти риски 50 на 50, и уже в сентябре будем знать точно, где нам занимать".