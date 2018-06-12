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Международная морская организация начала аудит безопасности судоходства в Украине
09:17 12.06.2018 |
Международная морская организация (ИМО) начала аудит Украины в сфере безопасности судоходства.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.
"Мы понимаем, что результат аудита отразится не только на портовой сфере, но и на многих смежных отраслях. Министерство инфраструктуры подошло к процессу подготовки к аудиту с максимальной ответственностью. Надеюсь, что аудит пройдет в дружеской атмосфере, наши специалисты продемонстрируют способность нашего государства выполнять международные обязательства, а аудиторы объективно покажут, что Украина действительно является морской державой, имеет большой потенциал для развития", - цитирует пресс-служба Омеляна.
Согласно сообщению, целью аудита является проверка соответствия выполнения Украиной международных обязательств в сфере безопасности судоходства.
Отмечается, что для успешного прохождения Украиной аудита ИМО привлекаются представители Министерства инфраструктуры, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Государственной службы по безопасности на транспорте, Государственного агентства рыбного хозяйства, а также предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере управления указанных центральных органов исполнительной власти, участвующих в процессе выполнения Украиной обязательств, взятых в соответствии с обязательными инструментами ИМО, стороной которых является Украина.
В пресс-службе сообщили, что 18 мая 2018 года в штаб-квартире ИМО состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международной морской организацией по участию в системе аудита государств - членов Международной морской организации.
"Это событие открыло путь к проведению аудита и дальнейшему сотрудничеству между Украиной и Международной морской организацией в сфере совершенствования национальной нормативно-правовой базы Украины и приближения нашего государства к высоким международным стандартам в сфере торгового мореплавания", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что, в соответствии с рекомендациями миссии ИМО 2015 года, создан новый центральный орган исполнительной власти - Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морскую администрацию), которая начнет функционировать с 1 августа 2018 года и будет реализовывать государственную политику в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте с учетом результатов аудита.
Справка УНИАН. Международная морская организация или ИМО - международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН, служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.
Деятельность ИМО направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морской среды. Имеет штат около 300 человек.
В определенном смысле ИМО является форумом, в котором государства - члены этой организации обмениваются информацией, обсуждают правовые, технические и иные проблемы, касающиеся судоходства, а также загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь морской среды.
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