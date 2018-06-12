Минрегион предлагает ввести параметрический метод нормирования в строительстве

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает ввести параметрический метод нормирования в строительстве вместо существующего распорядительного, что позволит проектировщикам использовать альтернативные проектные решения в строительстве.

Как сообщил УНИАН заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения содержатся в законопроекте №6577 "О внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах".

"В большинстве развитых стран применяется параметрический метод при формировании требований строительных норм. В Украине мы до сих пор руководствуемся распорядительным методом, который не разъясняет ни целей, ни функций, ни критериев их выполнения и является, по сути, жесткой инструкцией, которая не предусматривает использование новых технологий и альтернативных решений в строительстве", - отметил Парцхаладзе.

По его словам, параметрический метод нормирования предусматривает установления параметров, которым должен соответствовать объект.

"Например, при распорядительном методе, ширина коридора в жилых домах от дверей квартир до выхода в лестничную клетку должна быть запроектирована не менее 3 м, без уточнения целей. Согласно параметрическому методу, ширина коридора проектируется с расчетом, что в случае возникновения пожара можно безопасно и быстро эвакуировать людей из здания. Цель - обеспечение безопасной эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара. Критерий - время эвакуации. Требования к эксплуатационным характеристикам и показателям - расстояние от дверей", - написал Парцхаладзе.

Таким образом, внедрение данного метода сократит количество необоснованных норм и позволит проектировщикам использовать альтернативные проектные решения в строительстве.

Как сообщал УНИАН, Минрегион урегулировал вопрос оплаты услуг инженера-консультанта в строительстве.