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Минрегион предлагает ввести параметрический метод нормирования в строительстве
09:10 12.06.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает ввести параметрический метод нормирования в строительстве вместо существующего распорядительного, что позволит проектировщикам использовать альтернативные проектные решения в строительстве.
Как сообщил УНИАН заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения содержатся в законопроекте №6577 "О внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах".
"В большинстве развитых стран применяется параметрический метод при формировании требований строительных норм. В Украине мы до сих пор руководствуемся распорядительным методом, который не разъясняет ни целей, ни функций, ни критериев их выполнения и является, по сути, жесткой инструкцией, которая не предусматривает использование новых технологий и альтернативных решений в строительстве", - отметил Парцхаладзе.
По его словам, параметрический метод нормирования предусматривает установления параметров, которым должен соответствовать объект.
"Например, при распорядительном методе, ширина коридора в жилых домах от дверей квартир до выхода в лестничную клетку должна быть запроектирована не менее 3 м, без уточнения целей. Согласно параметрическому методу, ширина коридора проектируется с расчетом, что в случае возникновения пожара можно безопасно и быстро эвакуировать людей из здания. Цель - обеспечение безопасной эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара. Критерий - время эвакуации. Требования к эксплуатационным характеристикам и показателям - расстояние от дверей", - написал Парцхаладзе.
Таким образом, внедрение данного метода сократит количество необоснованных норм и позволит проектировщикам использовать альтернативные проектные решения в строительстве.
Как сообщал УНИАН, Минрегион урегулировал вопрос оплаты услуг инженера-консультанта в строительстве.
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