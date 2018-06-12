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США могут исключить Украину из-под действия пошлин - МЭРТ
09:03 12.06.2018 |
Украинские производители могут рассчитывать на исключение из-под действия пошлин поставки в США стали и алюминия. Об этом сообщила замглавы Минэкономразвития, торговый представитель Украины Наталья Микольская по итогам переговоров с представителями правительства США.
"Мы считаем, что можем серьезно рассчитывать на исключение из-под действия этих пошлин. Соединенные Штаты довольно серьезно рассматривают аргументы, поданные Украиной", - отметила Микольская.
В МЭРТ подчеркнули, что США уже исключили ряд стран из-под действия пошлин, и Украина намерена стать одной из них.
С 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады.
Также импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия - действуют в отношении продукции из Китая, РФ, Японии и других государств.
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