США могут исключить Украину из-под действия пошлин - МЭРТ

Украинские производители могут рассчитывать на исключение из-под действия пошлин поставки в США стали и алюминия. Об этом сообщила замглавы Минэкономразвития, торговый представитель Украины Наталья Микольская по итогам переговоров с представителями правительства США.

"Мы считаем, что можем серьезно рассчитывать на исключение из-под действия этих пошлин. Соединенные Штаты довольно серьезно рассматривают аргументы, поданные Украиной", - отметила Микольская.

В МЭРТ подчеркнули, что США уже исключили ряд стран из-под действия пошлин, и Украина намерена стать одной из них.

С 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады.

Также импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия - действуют в отношении продукции из Китая, РФ, Японии и других государств.