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И.о. министра финансов Оксана Маркарова ожидает получения транша от МВФ осенью этого года
17:08 11.06.2018 |
Об этом она сказала в интервью изданию The Financial Times.
По ее словам, сейчас ведутся переговоры относительно тарифов на газ и реформы энергетического сектора, и Минфин рассчитывает вскоре завершить и получить транш МВФ.
"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе. Мы не рассматриваем вариантов, в которых остаемся без этого сотрудничества", - отметила Маркарова.
И.о. министра финансов также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и отметила, что ситуация с выплатами государственного долга остается под контролем.
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Предложенная Кабмином модель формирования стоимости газа для населения не была одобрительно воспринята МВФ, но в конце концов ее признали приемлемой для продолжения переговоров.
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