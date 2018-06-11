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Информация об агентстве
ГФС останется в подчинении Минфина, - источник
Государственная фискальная служба останется в подчинении Министерства финансов.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в Кабинете Министров.
"ГФС останется в подчинении Минфина", - сказал собеседник агентства.
23 мая Кабинет Министров вывел Государственную фискальную службу из подчинения Министерства финансов.
При этом бывший министр финансов Александр Данилюк сообщил, что такое решение принято незаконно.
Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада 7 июня уволила Данилюка с поста министра финансов.
В этот же день Кабмин назначил и.о. министра финансов Оксану Маркарову.
6 июня премьер Владимир Гройсман внес представление в Раду на увольнение Данилюка.
Основанием представления стало письмо Данилюка послам стран "Большой семерки".
В частности, в письме говорится о нежелании Гройсмана назначить заместителем Данилюка Яну Бугримову.
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