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В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro - Гройсман
09:55 11.06.2018 |
Приватизация небольших активов, не представляющих стратегического значения для экономики Украины, начнется в июне через систему ProZorro, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба правительства.
По его словам, крупные, стратегически важные активы будут сохранены в собственности государства, а те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.
"Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас нужно урегулировать", - отметил В.Гройсман.
Ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов сообщил, что Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины утвердил перечень более 600 объектов малой приватизации, которые подлежат приватизации в 2018 году, первые аукционы могут быть объявлены в конце июня.
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