В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro - Гройсман

Приватизация небольших активов, не представляющих стратегического значения для экономики Украины, начнется в июне через систему ProZorro, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба правительства.

По его словам, крупные, стратегически важные активы будут сохранены в собственности государства, а те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.

"Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас нужно урегулировать", - отметил В.Гройсман.

Ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов сообщил, что Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины утвердил перечень более 600 объектов малой приватизации, которые подлежат приватизации в 2018 году, первые аукционы могут быть объявлены в конце июня.

