Новая система аукционов на недра с пакетами разрешительной документации «убивает» 90% коррупции, - IMF Group Ukraine

«Новая система проведения аукционов по продаже лицензий на недра и полезные ископаемые, в которые входит весь пакет необходимой разрешительной документации, «убивает» 90% потенциальных коррупционных рисков, что годами существовали в Минприроды и Держгеонадрах», - заявил экономист IMF Group Ukraine Михаил Кухар.

«Ранее, даже получив лицензию на добычу нефти или газа компанию-победителя ждала длинная цепочка согласований: Минприроды годами не давала выводы о влиянии на окружающую среду, без которого невозможно было начать разработку, областные советы могли по пол-года не голосовать за разрешение о начале работ. Все это порождало присущие этой отрасли коррупционные риски. То, что правительство «собрало в один пакет» всю разрешительную документацию, включая, в том числе, разрешение на разработку и землеотвод, и Держгеонадра взяло на себя согласование с местными властями, а на аукционы выставляется по-сути уже готовый инвестпроект - это не просто шаг вперед, а огромный прорыв», - считает экономист, отмечая, что в большинстве стран Запада практикуется именно такой подход.

Укранские и иностранные инвесторы конечно же более охотно будут вкладывать деньги в добычу полезных ископаемых в стране, где нужно лишь предложить наиболее высокую цену за лицензию на прозрачном электронном аукционе, и вообще можно не общаться с чиновниками на тему других «дополнительных разрешений». Это уничтожает саму основу любых коррупционных рисков в области недропользования, -- сказал экономист IMF Group Ukraine.

8 июня на Уряовом портале были опубликованы изменения в постановления правительства «О внесении изменений и порядков, утвержденных постановлениями КМУ от 30 мая 2011 года № 594 і № 615», которые предусматривают значительное упрощение процедур выдачи лицензий и разрешений на недропользование, в частности, их открытую аукционную продажу.

Держгеонадра уже сообщил, что намерен провести 1 серию аукицонов по новой системе 9 августа 2018 года. Сбор заявок на нее продлен до 18 июня 2018 года.