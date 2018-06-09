Гройсман анонсировал проверку АМКУ

Правительство на заседании в среду, 13 июня, планирует поручить Государственной аудиторской службе провести аудит и проверку Антимонопольного комитета Украины.

Об этом в ходе Часа правительства в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Будет поручение правительства в среду Госаудитслужбе провести аудит и проверку. Я хочу сказать, что действия Кабинета министров и премьер-министра будут жёстче, надоело. Мы тут пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или иной чиновник пытается нам это разрушить», - сказал премьер.

По его мнению, в большинстве случаев действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.

«Хотя могу сказать, что руководитель АМКУ пытается много вещей в нем изменить, но там не все от него зависит. Там такая система управления "демократичная", когда каждый сам себе строит свою систему управления», - сказал премьер.

Он призвал депутатов поддержать законопроект, внесенный президентом Украины Петром Порошенко, который будет способствовать системной ликвидации проблем в работе АМКУ с госзакупками.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и «его прихлебателей» в случае продолжения блокировки важных государственных тендеров. В частности, премьер сообщил о заблокированных АМКУ тендерах, необходимых для производства конкурентной украинской продукции, а также тендере на закупку сканеров для таможни ГФС.

В декабре 2017 года глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявлял, что не против проведения независимого аудита ведомства, чтобы "развеять все инсинуации".