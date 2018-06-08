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Пенсионный фонд Украины с 1 июля осуществит перерасчет пенсий
14:38 08.06.2018 |
Пенсионный фонд Украины с 1 июля осуществит перерасчет пенсий в связи с ростом социальных стандартов и изменения максимальной пенсии, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов.
Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.
В сообщении отмечается, что следующий перерасчет пенсий будет проведен в декабре этого года.
Как сообщал УНИАН, согласно закону о государственном бюджете прожиточный минимум для трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 гривни, с 1 июля - 1841 гривня, с 1 декабря - 1921 гривня.
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