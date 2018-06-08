Налоговые поступления в местные бюджеты за 5 мес.-2018 увеличились на 22,6% - ГФС

Налоговые поступления в местные бюджеты, которые контролируются Государственной фискальной службой (ГФС), за январь-май 2018 года выросли на 22,6% - до 88,7 млрд грн, сообщило ведомство на сайте в пятницу.

По данным ГФС, в мае налоговые поступления в местные бюджеты увеличились на 25% - до 20,6 млрд грн.

"С начала года в сводный бюджет страны поступило 85 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 25%, или на 17 млрд грн, больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - указала ГФС.

По ее данным, в мае поступления от налога и сбора на доходы физдиц увеличились на 28% - до 18,2 млрд грн.