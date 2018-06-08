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Крупнейшие налогоплательщики увеличили уплату налогов на 20% за 5 мес.-2018
12:35 08.06.2018 |
Крупнейшие налогоплательщики за январь-май 2018 года увеличили уплату налогов в госбюджет на 20% (на 21,7 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 132,2 млрд грн, сообщил Офис крупных налогоплательщиков на сайте.
Согласно сообщению Офиса, наибольший прирост показали поступления от налога на прибыль, которые увеличились на 18 млрд грн (на 89%) по сравнению с показателем за пять месяцев 2017-го - до 38,2 млрд грн.
Как пояснил глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов в интервью изданию Taxlink, большая часть этих поступлений приходится на "Нафтогаз Украины", который задекларировал беспрецедентную прибыль вместо убытков за предыдущие годы.
"Но это не единственная причина. Прирост налога на прибыль мы наблюдаем ежегодно, и на этот год также прогнозировали его на уровне как минимум 20%. Это связано с ростом экономики, с продолжением активной работы по сокращению убытков крупными плательщиками", - добавил он.
Согласно данным Офиса, поступления от налога на добавленную стоимость за пять месяцев выросли на 7,3 млрд грн (на 14,4%) - до 58,5 млрд грн, тогда как от отечественного акциза сократились на 3,4 млрд грн (на 13,9%) - до 58,5 млрд грн.
Офис также констатирует рост поступлений от налога с доходов физических лиц по заработной плате и единому социальному взносу: в январе-мае в сводный бюджет эти поступления составили 8,8 млрд грн, что на 28% (на 1,9 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года..
Помимо этого, за январь-май 2018 года предприятия Офиса крупных налогоплательщиков на 4,7 млрд грн (на 33%) увеличили уплату единого социального взноса по сравнению с прошлогодними показателями - до 19,5 млрд грн. Почти на 23% (на 332 млн) грн выросли поступления военного сбора от крупнейших налогоплательщиков - до 1,7 млрд грн.
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