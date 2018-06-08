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Требование уравнять цены на газ для населения с промышленностью остается, простого ответа на него нет - Гройсман
11:51 08.06.2018 |
Премьер-министр Украины признал, что повышение цены на газ для населения до уровня промышленных цен остается среди требований Международного валютного фонда (МВФ) и отметил, что простого ответа на этот вопрос в правительстве нет.
"Это очень чувствительный вопрос и вы это знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете требование международных партнеров о выравнивании цен внутри страны", - сказал премьер-министр в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.
"Простого ответа на этот вопрос нет", - подчеркнул он.
По словам премьер-министра, Украина нуждается в международной поддержке, поскольку вынуждена обслуживать внешний долг, накопленный с 2006 по 2013 годы.
"Но, с другой стороны, я вижу, что мы можем продолжать реформы в стране и экономика будет расти. И мы можем выйти на рост 5%. Это даст возможность повысить качество жизни граждан", - прокомментировал В.Гройсман.
"Я ищу выход, чтобы обслуживать внешние долги с одной стороны, а с другой стороны, - чтобы украинцы с низкими доходами не ощутили повышения", - подытожил он, призвав депутатов "не злорадствовать по поводу цены газа".
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