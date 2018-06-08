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Дионисий Галикарнасский
Участниками накопительной пенсионной системы могут стать почти 5 миллионов украинцев
08:53 08.06.2018 |
Участниками обязательного накопительного уровня пенсионной системы, в случае привлечения к нему лиц до 35 лет, в первый год его внедрения могут стать 4,6 млн человек.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства социальной политики.
«В случае привлечения к участию застрахованных лиц в возрасте до 35 лет на дату введения уплаты страховых взносов и установления размера взносов на уровне 2% в первый год введения с постепенным его увеличением на один процент до 7%, численность участников в первый год составит 4,6 млн застрахованных лиц, и предполагается привлечь 8,3 млрд грн страховых взносов», - говорится в сообщении.
При этом министерство отметило, что на сегодняшний день размеры взносов и возраст участников является темой для дискуссий.
«Соответственно, объем средств, аккумулированных пенсионными фондами, и количество участников будет зависеть от принятия окончательной модели второго уровня пенсионной системы», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины разработало дорожную карту, которая позволит после принятия реформы солидарной системы пенсионного обеспечения перейти к формированию накопительной системы. В рамках этой системы каждый украинец будет отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет и в дальнейшем получать пенсию и с солидарного, и с накопительного уровней.
По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, введение накопительной системы пенсионного обеспечения, которое планируется с 1 января 2019 года, не приведет к увеличению размера налогов ни для работников, ни для их работодателей.
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