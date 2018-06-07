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На рынке автомобильного секонд-хенда снова рекорд
12:37 07.06.2018 |
По данным ассоциации «Укравтопром», на первичном рынке легковых авто регистрации импортированных автомобилей с пробегом вновь превысили реализацию новых машин.
В мае свою первую регистрацию в Украине прошли 14,6 тыс. легковых автомобилей, в том числе бывших в эксплуатации - 7761 шт., что составляет 53% от общего объема первичного рынка.
Относительно майского показателя прошлого года спрос на импортный секонд-хенд вырос на 72 процента.
Наиболее популярными среди ввезенных б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1223 шт. Это почти втрое больше количества реализованных в Украине новых автомобилей этой же марки.
Вторую строку рейтинга занимает Renault с результатом 1099 подержанных автомобилей, что на 46% превысило майский объем реализации новых Рено.
Третий результат у Шкоды - 750 автомобилей с пробегом, и это две трети от общего количества первичных регистраций автомобилей марки Skoda в мае.
Ввезенные в Украину автомобили не первой свежести марки Ford в мае нашли 537 владельцев, что на 69% больше объема реализации новых Фордов.
Замыкает пятерку лидеров месяца Opel - 428 б/у авто этой марки зарегистрировано против 16 новых.
Наиболее ходовыми моделями на украинском первичном рынке легковых автомобилей с пробегом в мае были:
RENAULT Megane - 843 шт.
VOLKSWAGEN Passat - 523 шт.
SKODA Octavia - 400 шт.
NISSAN Leaf - 247 шт.
VOLKSWAGEN Golf - 225 шт.
Всего с начала года украинскую прописку получили 32,9 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных из других стран, что на 81% больше чем за аналогичный период прошлого года.
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