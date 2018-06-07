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Рынок новых авто в Украине вырос почти на 10%
12:33 07.06.2018 |
За пять месяцев текущего года в Украине на учет было поставлено 33 тыс. новых легковых автомобилей. В результате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок новых авто вырос почти на 10%, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Маркой - лидером украинского рынка отчетного периода стала Toyota, реализовавшая 4238 новых легковых авто. Относительно первых пяти месяцев 2017 года спрос на машины этой японской марки вырос на четверть. А самой продаваемой моделью Тойоты стал компактный кроссовер Toyota RAV-4, выбор на котором остановили 1201 автомобилист.
Второе место в рейтинге марок занял Volkswagen, вполовину увеличивший свой результат годичной давности, реализовав с января по май 3256 авто. Бестселлером марки стала «дизельгейтная» модель Volkswagen Golf, которую выбрали 1308 украинцев, таким образом обеспечив ей титул самого продаваемого автомобиля в Украине.
Несмотря на 5-процентное падение спроса, в тройке лидеров осталась Renault, результат этой французской марки на украинском рынке - 3166 машин. Драйвером продаж у Renault остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 1218 регистраций.
|ТОП-10 рынка новых авто по маркам:
|ТОП-10 рынка новых авто по моделям:
|TOYOTA – 4238 шт.
|VOLKSWAGEN Golf – 1308 шт.
|VOLKSWAGEN – 3256 шт.
|AUDI A3 – 1278 шт.
|RENAULT – 3166 шт.
|RENAULT Duster – 1218 шт.
|NISSAN – 2037 шт.
|TOYOTA RAV-4 – 1201 шт.
|SKODA – 2000 шт.
|TOYOTA Camry – 1063 шт.
|HYUNDAI – 1968 шт.
|HYUNDAI Tucson – 882 шт.
|AUDI – 1840 шт.
|RENAULT Logan – 823 шт.
|KIA – 1358 шт.
|NISSAN Qashqai – 775 шт.
|MAZDA – 1290 шт.
|VOLKSWAGEN Polo – 766 шт.
|FORD – 1255 шт.
|SKODA Octavia – 763 шт.
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