Рынок новых авто в Украине вырос почти на 10%

За пять месяцев текущего года в Украине на учет было поставлено 33 тыс. новых легковых автомобилей. В результате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок новых авто вырос почти на 10%, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Маркой - лидером украинского рынка отчетного периода стала Toyota, реализовавшая 4238 новых легковых авто. Относительно первых пяти месяцев 2017 года спрос на машины этой японской марки вырос на четверть. А самой продаваемой моделью Тойоты стал компактный кроссовер Toyota RAV-4, выбор на котором остановили 1201 автомобилист.

Второе место в рейтинге марок занял Volkswagen, вполовину увеличивший свой результат годичной давности, реализовав с января по май 3256 авто. Бестселлером марки стала «дизельгейтная» модель Volkswagen Golf, которую выбрали 1308 украинцев, таким образом обеспечив ей титул самого продаваемого автомобиля в Украине.

Несмотря на 5-процентное падение спроса, в тройке лидеров осталась Renault, результат этой французской марки на украинском рынке - 3166 машин. Драйвером продаж у Renault остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 1218 регистраций.