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Остатки невозмещенного НДС сократились на 5 млрд гривен до 10 млрд гривен в январе-мае
10:46 07.06.2018 |
Остатки невозмещенного НДС сократились на 5 млрд гривен до 10 млрд гривен в январе-мае текущего года.
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, передают Українськi Новини.
В течение 5 месяцев текущего года крупные налогоплательщики получили 39,4 млрд гривен возмещения НДС - 72% от общего объема по стране.
15,6 млрд гривен получили предприятия агропромышленного комплекса, 14,4 млрд гривен - металлургической отрасли.
Кроме того, с начала текущего года остатки невозмещенного НДС существенно сократились - почти на 5 млрд гривен до 10 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, Государственная фискальная служба констатирует, что в течение января-апреля текущего года плательщикам НДС возмещено 43,6 млрд гривен налога, что на 14,7%, или на 5,6 млрд гривен, больше аналогичного периода прошлого года (38 млрд гривен).
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