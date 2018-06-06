Экономисты и бизнесмены предупреждают о кризисе при срыве программы с МВФ

Украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса, единственным приемлемым вариантом его недопущения является продолжение финансового сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), ускорение реформ и борьба с коррупцией, говорится в открытом письме украинскому обществу группы украинских экономистов и бизнесменов.

"Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более $3 млрд кредиторам. В следующем году - около $7 млрд. Этих средств у государства нет и источники их получения пока отсутствуют", - констатируют авторы обращения.

Они поясняют, что невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривни с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан.

По их мнению, для выплаты долга есть три опции: продолжение программы сотрудничества с МВФ; займы у частных инвесторов и радикальное сокращение расходов бюджета.

"Опция с частными инвесторами, на самом деле, означает лишь откладывание проблемы на год с последующим еще большим затягиванием долговой петли. Поскольку деньги можно будет одолжить не менее чем под 8% или все 10-12%", - считают авторы письма.

Они добавляют, что радикальное сокращение расходов бюджета на пенсии, зарплаты, образование, медицину и оборону маловероятно.

"Поэтому остается дальнейшее сотрудничество с МВФ, где годовая ставка займа составляет 3%. Но эта программа не будет продолжена, пока Украина не вернется на путь реформ", - делается вывод в обращении.

По мнению его авторов, у Украины остаются даже не месяцы, а несколько недель для правильного выбора варианта действий перед тем, как парламент уйдет на каникулы.

Среди подписантов глава Стратегической группы советников по поддержке реформ Иван Миклош, первый замглавы совета НБУ и почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов, глава академсовета KSE Юрий Городниченко, глава совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник Альфа-банка Роман Шпек, гендиректор ИК "Драгон Капитал" Томаш Фиала, глава правления ПУМБ Сергей Черненко.

Как сообщалось, в четверг в Верховной Раде ожидается голосование по закону об Антикоррупционном суде, принятие которого является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Фонд, чью позицию поддерживают другие внешние кредиторы, настаивает, что в этом законе должна быть закреплена определяющая роль формируемой международными организациями экспертной панели по отбору кандидатов в судьи Антикоррупционного суда.

Второе ключевое условие продолжения сотрудничества с МВФ - выполнение данного еще весной прошлого года украинским правительством обещания единовременно повысить цены на газ для населения до рыночного уровня.

Фонд также озабочен состоянием государственного бюджета Украины на 2018 год, считая его несбалансированным.

