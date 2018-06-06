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ГФС сократила долг по переплате налога на прибыль на 2 млрд грн за апрель-май
15:21 06.06.2018 |
Государственная фискальная служба (ГФС) сократила долг по переплате налога на прибыль за апрель-май на 2 млрд грн - до 13,2 млрд грн по состоянию на 1 июня, сообщил и.о. главы ведомства Мирослав Продан.
"При этом если посмотреть статистику по начислению за четвертый квартал 2017 года, было начислено 32,8 млрд грн налога на прибыль. Это результат того, что компании оперативно пополняли оборотные средства за счет своевременного возмещения налога на добавленную стоимость. Я уверен, что индикатив текущего года ГФС закроет полностью", - сказал он.
М.Продан также отметил, что начисления налога на прибыль за первый квартал минувшего года составили 19,5 млрд грн, за второй - 17,8 млрд грн, за третий - 19,5 млрд грн. Уже в первом квартале текущего года этот показатель достиг 23,8 млрд грн.
Согласно данным ГФС, по состоянию на начало года сумма переплаты налога на прибыль составляла 16 млрд грн, на начало 2017-го - 18,3 млрд грн.
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