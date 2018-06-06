Финансовые новости
- |
- 06.06.18
- |
- 17:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Правительство разрешило ОСМД самостоятельно устанавливать счетчики тепла и воды
14:18 06.06.2018 |
Кабинет министров Украины разрешил совладельцам домов самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения, утвердив механизм информирования владельцев. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, совладельцы многоквартирных домов должны быть проинформированы о намерении установки (не менее чем за два месяца), стоимости счетчика и проектных работах. В то же время им предоставляется право самостоятельно устанавливать приборы учета и ни одного согласования от монопольных компаний для этого не требуется. Предполагается, что это ускорит процесс установления счетчиков, которые в дальнейшем будут способствовать экономии потребления энергоресурсов и водоснабжения.
Отметим, сообщение об установке счетчика доводится до сведения владельцев дома путем размещения информации на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей. В случае его отсутствия - на официальном портале органа местного самоуправления и информационных стендах в подъездах домов. Порядок информирования определяет сроки установления, стоимость счетчика и предусмотренные проектные работы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антикоррупционный комитет рекомендует Раде избрать аудитором НАБУ Василенко или Файерстоуна
|КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
|Гройсман подписал представление в Раду на увольнение министра финансов Украины Данилюка
|Новым председателем НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина не получит миллиарды долларов помощи, если Рада примет не отвечающий требованиям МВФ закон об антикоррупционном суде – посол США
|Экономисты и бизнесмены предупреждают о кризисе при срыве программы с МВФ
|ГФС сократила долг по переплате налога на прибыль на 2 млрд грн за апрель-май
|Нацбанк не видит «точки невозврата» в отношениях с МВФ, - Сологуб
|Правительство разрешило ОСМД самостоятельно устанавливать счетчики тепла и воды
|КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
Это интересно
|Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
|Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
|Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике
|Asus ROG Phone — самый игровой из игровых смартфонов
|Microsoft подтвердила покупку GitHub. Сервис обошелся в $7,5 миллиарда
|В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»