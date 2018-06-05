В Кабмине готовятся запустить «мусорную» стратегию

Национальный план управления отходами, над первой редакцией которого Минприроды совместно с международными экспертами работали более полугода, сейчас проходит экспертное обсуждение.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время конференции "Новая политика управления отходами - основа экономики замкнутого цикла", которая сегодня, 5 июня, началась в Киеве, информирует Depo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

По его словам, Национальный и региональные планы управления отходами являются обязательными в соответствии с обязательствами Украины перед ЕС.

"Это конкретные шаги для достижения целей Стратегии, которую правительство приняло в конце 2017 года, и общенациональный инвестиционный план по привлечению инвесторов, которые, в частности, готовы и умеют строить мусороперерабатывающие заводы и запускать современные линии сортировки мусора", - пояснил Семерак.

Он отметил, что на сегодня есть большой запрос к этому сектору и от международного, и от украинского бизнеса.

"Сегодня важно продолжить системное внедрение Стратегии. Минприроды имеет наработки в этом направлении. Над этой темой не один месяц работают международные и украинские эксперты. Есть ряд законопроектов в парламенте. То есть мы имеем все инструменты, чтобы запустить реформу в сфере отходов", - подвел итог министр.

Семерак добавил, что важная миссия в реализации реформы возложена на местную власть, которая должна подготовить региональные планы действий выполнения задач Национальной стратегии управления отходами.