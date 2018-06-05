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Капитал Ахметова превысил $6 млрд - Bloomberg
12:03 05.06.2018 |
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 282 место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Его капитал составляет $6,01 млрд.
По данным рейтинга, за последний год капитал Ахметова вырос на $1,3 млрд.
Других украинцев в рейтинге нет.
Самым богатым человеком планеты признан Джефф Безос. Его капитал оценили в $138 млрд. В первой пятерке: Билл Гейтс ($93,8 млрд), Уоррен Баффет ($82,5 млрд), Марк Цукерберг ($78,7 млрд) и Бернард Арно ($77,7 млрд).
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