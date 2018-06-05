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ГФС увеличила сбор платежей в госбюджет на 13,4% до 345 млрд гривен в январе-мае
11:55 05.06.2018 |
Государственная фискальная служба (ГФС) увеличила сбор платежей в общий фонд госбюджета на 13,4%, или на 40,8 млрд гривен до 345 млрд гривен в январе-мае текущего года.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В общий фонд госбюджета с начала года собрано 219,3 млрд гривен налоговых платежей, что на 15,7% больше аналогичного периода прошлого года.
Поступления таможенных платежей в январе-мае в общий фонд госбюджета составили 125,6 млрд гривен и превысили прошлогодние показатели на 9,6%, или на 11 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, поступления налога на доходы физлиц и военного сбора в госбюджет в январе-апреле текущего года выросли на 24,3% до 66,8 млрд гривен.
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