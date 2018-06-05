К 2019 году все ОТО получат в свою собственность землю, - Гройсман

За 5 лет все областные центры соединят качественными дорогами.

Об этом премьер-министр заявил в эфире "5 канала", передает Depo.ua.

"Лучше всего реформа децентрализации продвигается в Житомирской области, хуже всего - в Закарпатской", - заявил глава правительства.





По словам Гройсмана, до конца года все ОТО получат в свою собственность землю.

Также глава Кабмина проинформировал, что правительство приняло программу реконструкции и строительства дорог до 2022 года: "За 5 лет все областные центры Украины будут соединены качественными дорогами".

Напомним, что больше всего людей в ОТО проживают в Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.