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К 2019 году все ОТО получат в свою собственность землю, - Гройсман
За 5 лет все областные центры соединят качественными дорогами.
Об этом премьер-министр заявил в эфире "5 канала", передает Depo.ua.
"Лучше всего реформа децентрализации продвигается в Житомирской области, хуже всего - в Закарпатской", - заявил глава правительства.
По словам Гройсмана, до конца года все ОТО получат в свою собственность землю.
Также глава Кабмина проинформировал, что правительство приняло программу реконструкции и строительства дорог до 2022 года: "За 5 лет все областные центры Украины будут соединены качественными дорогами".
Напомним, что больше всего людей в ОТО проживают в Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.
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