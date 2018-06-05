Спрос на коммерческие автомобили в мае вырос на 12 процентов

Майский рынок новых коммерческих автомобилей увеличился по сравнению с 2017 годом на 12%, сообщает ассоциация «Укравтопром».

В последний весенний месяц текущего года на территории Украины было реализовано и поставлено на учет 1072 новых коммерческих автомобиля.

Пятую часть майского рынка этого вида автотранспортной техники составили машины марки Renault, которых было зарегистрировано 219 шт. Свой показатель годичной давности Renault улучшила на 29%, в результате чего эта марка продемонстрировала лучший результат месяца на рынке новых коммерческих авто.

За участие в следующих строчках ТОП-5 мая была отмечена жесткая конкуренция, с минимальной разницей в результатах.

Так, вторым по популярности в мае стал Volkswagen. Автомобили этой немецкой марки получили 101 регистрационный номер, что на 74% больше чем в мае прошлого года.

А третья строчка досталась Fiat, который закончил месяц с показателем 100 реализованных машин (+14% к маю 2017г.).

На четвертом месте белорусский МАЗ, 98 новых автомобилей которого пополнили украинский автопарк. При этом, майские регистрации МАЗа увеличились на 63 процента.

Замыкает лидерскую пятерку с 64 процентным ростом Ford, в активе которого 97 реализованных и зарегистрированных авто.

Всего с начала года рынок новых коммерческих автомобилей увеличился почти на 22% до 5132 шт.