Стоимость строительно-монтажных работ в Украине в январе-апреле выросла на 23,4%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,4%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений - на 28,1%, а также в сфере строительства нежилых зданий и комплексных промышленных сооружений - на 23,8%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 21,5%.

При этом стоимость СМР в апреле 2018 года по сравнению с мартом выросла на 1,2% (в марте стоимость по отношению к февралю выросла на 2%).

Наибольший рост цен на СМР в апреле зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений - на 4,2%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2016 годом выросли на 13,4%.