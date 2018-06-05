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Стоимость строительно-монтажных работ в Украине в январе-апреле выросла на 23,4%
09:04 05.06.2018 |
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,4%, сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений - на 28,1%, а также в сфере строительства нежилых зданий и комплексных промышленных сооружений - на 23,8%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 21,5%.
При этом стоимость СМР в апреле 2018 года по сравнению с мартом выросла на 1,2% (в марте стоимость по отношению к февралю выросла на 2%).
Наибольший рост цен на СМР в апреле зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений - на 4,2%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2016 годом выросли на 13,4%.
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