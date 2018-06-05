Из-за отсутствия адекватных цен на энергоносители инвесторы не идут в Украину – эксперт Еврокомиссии

«Мы очень внимательно наблюдаем (за реформами в энергетике Украины) и, возможно, именно из-за ситуации с ценами инвестиции еще не пришли в Украину. Рынок не функционирует, как следует», - заявил руководитель направления «Энергетика и окружающая среда» группы поддержки Украины при секретариате Еврокомиссии Торстен Воллерт в ходе а панельной дискуссии «Три составные части энергобезопасности Украины: реформы, инвестиции, евроинтеграция», которую организовал 30 мая в Киеве Центр им. Розумкова.

Эксперты Европейской Комиссии поддерживают внедрение RAB-регулирования в Украине, однако к методологии стимулирующего тарифообразования, которую предложил НКРЭКУ, есть профессиональные вопросы.

«Мы поддерживаем переход на стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) потому, что нынешняя система ценообразования в энергетике Украины не работает. Но именно к нынешней методологии RAB-регулирования, которую предложил НКРЭКУ есть исключительно профессиональные вопросы», - сказал эксперт, давая оценку предложениям по внедрения RAB-регулирования в Украине в предлагаемом НКРЭКУ формате.

По его словам, существует договоренность с экспертами секретариата Энергосообщества о детальном изучении предложенной методологии стимулирующего тарифообразования разработанной украинским регулятором.

Торстен Воллерт подчеркнул, что речь идет не об идеологии внедрения стимулирующего тарифообразования, а о «чисто профессиональных моментах».

«Мы надеемся, что украинский регулятор сможет квалифицированно выполнить свою работу», - выразил надежду он.

Т. Воллерт отметил, что эксперты в ЕС полностью поддерживают переход Украины на рыночные механизмы ценообразования на энергоносители. «Но одновременно мы говорим, что правительство Украины должно взять обязательства по защите социально незащищенных слоев населения при таком переходе» - заявил эксперт.

По его мнению, «защищать необходимо не тех, кто живет в Конче-Заспе в усадьбе с бассейном, а тех кто действительно в этом нуждается.

По словам Т.Воллерта, известны примеры, когда из-за неэффективной рыночной системы появляется тенденция роста цен на энергоносители. Например, оптовые цены в Украине регулируются, однако они уже сегодня выше, чем в соседних странах. В то же время, в хорошо функционирующей рыночной системе рынок формирует потолок цен на энергоносители. «Если трейдеры будут работать нормально, то рынок установит потолок цены на энергоносители», - прогнозирует эксперт.