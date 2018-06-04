Космическая отрасль Украины в I кв. увеличила производство на 13%

Предприятия космической отрасли Украины по итогам работы в январе-марте 2018 года увеличили объемы производства продукции в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 12,7% - до 884,4 млн грн, сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) со ссылкой на данные коллегии ведомства.

Объемы реализации продукции предприятий отрасли по итогам первого квартала выросли на 12,3% - до 892 млн грн. Общий объем валовой продукции за отчетный период 2018 года составил более 1 млрд 462 млн грн, сравнительные показатели за прошлогодний отчетный период в сообщении не приведены.

Согласно данным ГКАУ, объемы производства валовой продукции ракетно-космической отрасли в рамках госзаказа в первом квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года выросли на 21,2% - до 52,2 млн грн. Как уточняют в ведомстве, работы в рамках госзаказа вели два предприятия: ГП "НПО "Павлоградский химический завод" (ПХЗ) и ГП "Укркосмос".

В общем объеме реализации за отчетный период доля экспорта составила 32%, при этом в общем объеме экспорта - 84,7% страны ЕС, США и другие страны.

Согласно приведенным данным, завершили первый квартал с прибылью семь предприятий. В том числе: чистая прибыль ГП "НПО "ПХЗ" составила 33,66 млн грн; ПАО "Хартрон" - 0,63 млн грн; ГП "Южмаш" им. Макарова" - 0,1 млн грн; ГП "ДПИ" - 0,1 млн грн, ГП "НИТИП"- 0,1 млн грн.

По данным коллегии, среднесписочная численность работников предприятий отрасли по состоянию на 1 апреля 2018 составила 18188 чел, что на 2,5% меньше, чем по состоянию на начало года. Основной причиной сокращения численности кадрового состава стала относительно невысокая заработная плата вследствие недозагруженности производственных мощностей, переход части предприятий на сокращенную рабочую неделю, а также другие формы оптимизации расходов на оплату труда. Номинальная среднемесячная зарплата по отрасли составила по итогам первого квартала 8249,7 грн, что на 6,5% выше, чем по состоянию на начало года, сообщает пресс-служба. Загрузка мощностей предприятий отрасли в первом квартале в сообщении не уточняется. Согласно ранее озвученным ГКАУ данным, по итогам первого полугодия 2017 года загрузка мощностей предприятий отрасли составила 30,9%, что на 3,2% меньше аналогичного периода 2016 года.

До недавнего времени в управлении ГКАУ находилось 26 предприятий и организаций космической отрасли.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе космического ведомства, предусмотренное распоряжением Кабинета министров N615-р от 19 июля 2017 года переподчинение с 2018 года ГП "НПО "Павлоградский химический завод" (ПХЗ) в подчинение Министерства экономического развития торговли (МЭРТ), завершено в конце мая, после подписания 29 мая акта о передаче целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП "НПО "ПХЗ" из сферы управления ГКАУ в управление МЭРТ.