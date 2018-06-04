Украина и Испания договорились об отмене двойного налогообложения

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Испанией будет подписано в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко после встречи с испанским премьером Педро Санчесом в Мадриде.

"Основываясь на вчерашней встрече с огромной украинской общиной, мы четко поставили вопрос об ускорении подписания соглашения об избежании двойного налогообложения", - заявил глава государства.

По его словам, в ходе переговоров отмечалось, что этот документ буквально за несколько недель будет подготовлен и согласован.

"И сразу же после назначения правительства оно будет подписано. Так же, как и будет подписано Соглашение о социальной защите украинских граждан. Также будут подписаны соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, в области таможенного дела, юстиции и сотрудничества правоохранительных органов", - подчеркнул Петр Порошенко.