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Кабмин намерен запустить пилотную упрощенную систему использования РРО с сентября
16:04 01.06.2018 |
Кабинет Министров намерен запустить пилотную упрощенную систему использования регистраторов расчетных операций (РРО) с сентября.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе совещания с представителями бизнеса по данному вопросу, передают Українські Новини.
"Пилотный вариант новой системы можно запустить за три месяца. Если все пойдет по плану - дальше распространим по всей стране навсегда", - отметил он.
По его данным, правительство совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) предлагает бизнесу обновленную систему e-receipt, которая позволит бороться с "серым" импортом, нелегальной торговлей и контрабандой.
"Как было ранее? Бумажные чеки и кассовые книги, до 20 тыс. гривен за ПО для кассового аппарата, 200 гривен в месяц за обслуживание и 5 дней на оформление отчетов. Неудивительно, что применять РРО в таких условиях - и дорого, и хлопотно", - отметил премьер.
"Что предлагаем мы? Исключительно онлайн-регистрация сделки по телефону или планшету, полная интеграция с системами ГФС и бухгалтерскими программами, QR-код вместо бумаги, единый реестр кодов, доступен в электронном кабинете налогоплательщика. Другими словами - все в онлайн, доступно и покупателю, и продавцу. Прозрачно, а главное - бесплатно, и в режиме 24/7/365", - добавил Гройсман.
По его словам, бизнес предложение правительства оценил высоко.
Как сообщали Українські Новини, ГФС констатирует, что количество зарегистрированных РРО выросло на 7,5%, или на 20 тыс. штук до 286 тыс. штук в течение 2017 года.
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