Темп прироста авторынка в Украине за 4 мес. замедлился до 9%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-мае выросли на 9% по сравнению с тем же периодом 2017 года - до 32,213 тыс. ед., сообщила группа AUTO-Consulting.

"Последние месяцы украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует затухающую динамику. Все идет к тому, что летом рост продаж может вообще прекратится. Симптомы этого уже чувствовались в мае", - констатируют эксперты.

Как сообщалось, ранее в AUTO-Consulting отмечали, что без изменений "правил игры" и порядка на вторичном рынке дальнейший рост рынка новых авто уже будет проблематичным.

По их данным, в мае продано 6494 новых легковых авто, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце, а по сравнению с маем прошлого года отмечен минимальный прирост (0,2%).

Как сообщалось, по итогам января-марта прирост авторынка составлял 16,3%, января-апреля - 11,5%.

Лидерство в продажах в мае сохранила Toyota с долей рынка 12,5%, вторая позиция вновь у Renault с продажей 748 авто (на 10,6% больше, чем в апреле), а на третью позицию с четвертой в апреле поднялся Hyundai, нарастивший продажи на 14,3% к апрелю до 495 авто, на четвертую с седьмой переместилась Skoda.

В то же время, отмечают аналитики, после скандала с сертификацией резко упали продажи у Volkswagen (лидировавшие в феврале-марте), что дало шанс обойти его конкурентам.

Официальный импортер марки компания "Порше Украина" в конце мая распространила заявление о том, что в настоящее время проверяет наличие возможных несоответствий в процессе получения сертификата на 2800 ед. моделей Golf Sportwagen (Variant) мексиканского производства, которые были импортированы ею с сентября 2017 года.

По информации в AUTO-Consulting, в мае наращивали продажи дилеры Kia (на 25%), Ford (на 42%), что в итоге изменило расстановку сил в Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Украине.

Аналитики отмечают, что активизировались и продажи премиальных брендов, в частности, BMW смогла на 24% (до 179 ед.) повысить продажи на фоне стагнирующего рынка, но догнать показатели Audi (323 авто в мае) ей пока не удалось. Буквально в шаге от "баварцев" идут и дилеры Mercedes-Benz.

"А вот интерес к остальным премиум-брендам в мае был очень слабым. Сказался начавшийся сезон отпусков и затяжные выходные", - считают эксперты.

Иная тенденция в мае отмечена в бюджетном сегменте, где прибавляли в продажах Chery, Lada, Jac и даже ЗАЗ.

В свою очередь, согласно обнародованным данным ассоциации "Укравтопром", в мае первичные регистрации по сравнению с маем 2017 года выросли на 4%, до 6,8 тыс. авто, что практически равно апрельскому показателю текущего года.

Лидерство также принадлежит Toyota с приростом к маю на 4% до 850 ед., второе место у Renault с результатом 751 авто ("плюс" 6% к маю-2017).

Третье место, по данным ассоциации, украинцы отдали Hyundai, приобретя 504 автомобиля (на 52% больше), а Volkswagen разместился на четвертой позиции с 411 автомобилями.

Замыкает ТОП-5 майского рейтинга первичных регистраций новых легковых авто Skoda, реализация которой упала на 30% до 384 машин.

Бестселлером месяца на украинском рынке стал "дизельгейтный" Audi A3, которые выбрали 264 покупателя.

Как сообщалось со ссылкой на данные AUTO-Consulting, в 2017 году продажи новых легковых авто выросли на 24,5% по сравнению с 2016 годом - до 80,271 тыс. ед. По данным ассоциации "Укравтопром", они превысили показатель 2016 года на 25%, составив 82,3 тыс. ед.

На текущий год эксперты первоначально прогнозировали прирост авторынка на 20-25%.

