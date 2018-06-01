В апреле долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 12% до 34 млрд гривен

В апреле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 12%, или на 4 652,8 млн гривен, до 33 965,2 млн гривен по сравнению с мартом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 мая 2018 года увеличился на 168,8 млн гривен до 3 438,6 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 2 217,7 млн гривен до 13 326,4 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 2 792,4 млн гривен до 14 852,8 млн гривен.

В апреле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 696,139 млн гривен), Харьковской (2 522,411 млн гривен) и Днепропетровской областях (2 221,403 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 111,437 млн гривен), Днепропетровской (1 917,053 млн гривен) и Киевской (1 938,859 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в апреле зафиксирована в Киеве (715,813 млн гривен), Днепропетровской (704,715 млн гривен) и Донецкой (320,462 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в марте долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 4,9%, или на 1 795,1 млн гривен, до 38 618 млн гривен по сравнению с февралем.