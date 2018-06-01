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Налог на выведенный капитал может стать коррупционным через 2-3 года из-за отсутствия прозрачного механизма его внедрения - Данилюк
16:42 31.05.2018 |
Налог на выведенный капитал (НнВК) может стать корупционным через два-три года, если не будет четкого и прозрачного механизма его внедрения, считает глава Министерства финансов Александр Данилюк.
"Не весь бизнес поддерживает налог на выведенный капитал. Однако Минфин разработал соответствующий законопроект... Вопрос в том, как он будет внедряться... Налог на выведенный капитал успешно может стать коррупционным через два-три года", - сказал глава Минфина в ходе встречи с бизнесом в четверг.
По словам министра, ведомство работает над поиском компенсаторов. Он подчеркнул, что президент поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
"Мы сейчас работаем над одним вопросом - компенсаторы. Единой позиции нет, но многие поддерживают эту модель", - добавил А.Данилюк, напомнив, что позиция Минфина заключается в сокращении расходов бюджета на Генеральную прокуратуру и экономические отделы Службы безопасности Украины.
При этом он также подчеркнул: для такого решения позиции Минфина недостаточно, оно должно быть принято на уровне СНБО.
Президент Украины Петр Порошенко отложил подачу в Верховную Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал, хотя ранее заявлял о готовности внести его в парламент, аргументируя это позицией международных партнеров. Ранее А.Данилюк заявлял, что ведомство планирует внести его пакетом вместе с Бюджетной резолюцией, где будут учтены компенсаторы бюджетных потерь, однако при условии согласования сокращения бюджетных расходов на уровне всех министерств и ведомств, а также парламента и местных органов власти.
В Международном валютном фонде считают возможным введение НнВК в Украине при наличии компенсаторов для покрытия возможных потерь бюджета.
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