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Кабмин предлагает Раде ратифицировать соглашение с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки вертолетов
13:57 30.05.2018 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ратифицировать соглашение с Францией о привлечении 475 млн евро кредита для закупки вертолетов.
Соответствующий законопроект одобрен на заседании Кабмина, передают Українські Новини.
Соглашение о поддержки Францией создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине подписано 29 мая, оно вступает в силу после уведомления сторонами друг друга о завершении внутригосударственных процедур.
Привлечение кредита предусмотрено на реализацию проекта французской компанией Airbus Helicopters SAS.
Предполагается привлечь банковские займы на 430 млн евро и казначейский займ 45 млн евро на 6 лет.
Процентная ставка банковского займа включает Европейскую межбанковскую ставку предложения на 3 месяца (ЕURIBOR 3m) плюс маржа не более чем на 2,5%, процентная ставка по казначейскому займу является ставкой TICR (справочная коммерческая процентная ставка).
Согласно соглашению, контракты между французским поставщиком и украинским покупателем, должны быть приняты к финансированию не позже 31 декабря 2019 года.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, соглашение предусматривает закупку МВД 55 современных вертолетов компании Airbus Helicopters трех моделей - Н145, Н125 и Н225, в 2018 году МВД планирует получить первые 4 вертолета для новой службы реагирования министерства.
По данным МВД, общая стоимость вертолетов составит 551 млн евро.
Министерство отмечает, что на 2018 год в его бюджете предусмотрен 1 млн гривен на обновление вертолетного парка, кроме этого, французская сторона предоставляет кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.
Как сообщали Українські Новини, 23 мая Кабмин одобрил привлечение 475 млн евро кредита у Франции для закупки вертолетов.
В марте 2018 года МВД сообщило о договоренности с Францией о покупке 55 вертолетов компании Airbus Helicopters для пополнения парка МВД.
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