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Ввод жилья в Украине в I кв. увеличился на 3,1% - Госстат
10:41 30.05.2018 |
Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2018 года увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1 млн 854,2 тыс. кв. м.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО на востоке Украины.
Согласно сообщению, в городах в первом квартале введено в эксплуатацию 1 млн 218,1 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности - 636,1 тыс. кв. м. При этом 47,4% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 52,6% - в домах с двумя и более квартирами.
В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 22,4 тыс. квартир, при этом в городах - 16,8 тыс. квартир, в селах - 5,6 тыс. квартир.
Средняя площадь квартир составила 82,8 кв. м, при этом средняя площадь квартир в городских населенных пунктах - 71,5 кв. м, в сельской местности - 113,7 кв. м.
В Киеве и области, а также во Львовской и Харьковской областях по итогам первого квартала 2018 года введено в эксплуатацию 49,8% общего объема жилья, в частности, в Киеве - 262,8 тыс. кв. м.
Согласно статданным, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) зафиксировано в 13 областях и в Киеве. При этом наибольшее снижение - в Сумской области: на 77% - до 8,9 тыс. кв. м. Ввод жилья в Киеве по итогам квартала сократился на 7,2%.
Наивысшие показатели роста ввода жилья в январе-марте 2018 года к аналогичному периоду предыдущего года (без учета временного порядка) зафиксированы в Харьковской (в 3,6 раза, до 157,1 тыс. кв. м) и Кировоградской областях (вдвое, до 9,4 тыс. кв. м).
По данным Госстата, в 2017 году показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя увеличился на 9% по сравнению с 2016 годом - до 10 млн 206 тыс. кв. м.
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