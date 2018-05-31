Украина и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере по программе Copernicus

Государственное космическое агентство Украины и Европейская Комиссия подписали соглашение о сотрудничестве в области доступа к данным и использования данных спутников Sentinel программы наблюдения и мониторинга Земли Copernicus.

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Заключение соглашения будет способствовать налаживанию тесного сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере ДЗЗ и обеспечит реализацию положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

В рамках такого формата сотрудничества Государственное космическое агентство Украины намерено предоставлять программе Copernicus полный, свободный и открытый доступ к данным своих спутников, которые ведут наблюдение за Землей.

Церемония подписания соглашения состоялась в рамках визита делегации Государственного космического агентства Украины во главе с председателем Павлом Дегтяренком в Брюссель.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества в рамках реализации cоглашения. По результатам переговоров было договорено о проведении в Киеве Информационного дня программы Copernicus для потенциальных потребителей относительно возможностей использования данных спутников Sentinel.

Программа Copernicus заключается в наблюдении за Землей, водой и атмосферой, а также в прогнозировании, управлении и уменьшении негативных последствий природных катастроф.

Вместе с космическими наблюдениями важным является также доступ к данным локальных наблюдений. Поэтому Украина намерена предоставлять доступ к данным сети региональных обсерваторий для программы Copernicus. В частности, это геофизические и метеорологические сети. Также обе стороны стремятся улучшить сотрудничество относительно данных наблюдения за Землей между агентствами, которые работают со спутниками Sentinel, Европейским космическим агентством и Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников, а также по программам Украины, которые ведут спутниковые наблюдения за Землей.

Украинские граждане, ученые, исследователи и частный сектор должны получить полный, свободный и открытый доступ к данным семьи спутников Copernicus Sentinel, которые используют высокоскоростное соединение между хабами данных.