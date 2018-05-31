Долг по зарплате в Украине в апреле 2018г вырос на 2,1% - Госстат

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в апреле 2018 года увеличилась на 2,1% и на 1 мая 2018 года составила 2,474 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По ее данным, в марте сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 3,7% и на 1 мая текущего года составила 1,325 млрд грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Житомирской (на 38,1%), Тернопольской (на 33,8%), Хмельницкой и Черниговской (на 29,7%), Черновицкой (на 12%), Сумской (на 9,9%), Запорожской (на 10,5%), Ивано-Франковской (на 8,3%), Винницкой (на 6,5%) областях и г.Киеве (на 3,5%).

Одновременно задолженность по зарплате в апреле-2018 сократилась в Кировоградской (на 6,4%), Черкасской (на 1,3%), Ривненской (на 3,8%), Одесской (на 0,9%), Львовской (на 0,5%), Луганской (на 0,4%), Закарпатской (на 5,2%) и Киевской (на 0,3%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в апреле-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в промышленности - на 2,3% (до 1,96 млрд грн) и строительстве - на 2,1% (до 80,5 млн грн), здравоохранении - на 10,6% (до 21,35 млн грн).

В то же время в профессиональной, научной и технической деятельности удалось добиться сокращения задолженности на 1,9% (до 113,589 млн грн).

Официальный курс на 29 мая - 26,149490 грн./$1.

