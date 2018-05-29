Иностранные инвесторы интересуются приватизацией облэнерго, рассчитывают на внедрение RAB-тарифов - «Драгон Капитал»

Зарубежные инвесторы активно интересуются покупкой госпакетов акций энергоснабжающих компаний, в то же время отмечают необходимость внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов) для достоверной оценки приватизируемых объектов, заявляет директор инвестиционно-банковского подразделения инвесткомпании "Драгон Капитал" Брайан Бест.

"Мы видим определенный интерес к энергетическому сектору и у нас есть мандат от международных инвесторов на участие в приватизации облэнерго", - сказал он на конференции "M&A в Украине: поворотный момент", организованной юркомпанией AEQUO в Киеве.

В то же время эксперт отметил важность для инвесторов наличия прозрачной и понятной системы формирования тарифов на электроэнергию.

"Без ясности в структуре тарифов, инвесторам сложно понять, каким будет будущий денежный поток и как рассчитывать стоимость этих активов. RAB-тарифы - это определенно необходимое условие для приватизации", - сказал Б.Бест.

Говоря о других планируемых к приватизации госпредприятиях, эксперт отметил наличие ряда преград, ограничивающих интерес инвесторов к таким активам, несмотря на то, что многим они кажутся очень привлекательными.

"Например, Одесский припортовый завод и "Сумыхипром" обременены существенными искусственными долгами. Чтобы провести справедливую приватизацию, важно расчистить балансы предприятий от этих обязательств", - сказал он.

Как сообщалось, план приватизации на текущий год включает продажу 25 крупных государственных предприятий.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины планирует начать "большую приватизацию" с продажи "Центрэнерго": подготовка базового пакета документов находится на финальной стадии, аукцион может состояться осенью текущего года.

По данным главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, предположительно вслед за "Центрэнерго" будут выставлены на продажу другие энергокомпании.