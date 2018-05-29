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Украина поднялась на 13-е место в рейтинге производителей стали
12:21 29.05.2018 |
Украинские металлурги в апреле 2018 года по сравнению с апрелем прошлого года увеличили производство стали на 6% - до 1,7 миллиона тонн, поднявшись при этом с 14-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).
По итогам января-апреля текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 0,2% - до 6,985 миллиона тонн, заняв при этом также 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.
Согласно сообщению, в апреле лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 76,7 миллиона тонн (рост на 4,8% к апрелю 2017 года).
Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Япония (8,723 миллиона тонн, -0,4%), Индия (8,692 миллиона тонн, +5,6%), США (6,93 миллиона тонн, +3,6%), Россия (6,03 миллиона тонн, +2,4%), Южная Корея (5,893 миллиона тонн, +7,1%), Германия (3,775 миллиона тонн, -1,7%), Турция (2,953 миллиона тонн, -3,1%), Бразилия (2,949 миллиона тонн, +1,0%).
За 4 месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4% - до 575,155 миллиона тонн.
Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2017 года опустилась на 12-е место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом - до 22,7 миллиона тонн.
Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-е место в рейтинге.
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