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Недопоступление доходов госбюджета в I-кв. обусловлено временным снижением поступления НДС на импорт - глава Минфина
22:59 25.05.2018 |
Невыполнение доходной части государственного бюджета Украины в январе-марте 2018 года обусловлено временным снижением поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) на импортируемые товары, сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"Сокращение налоговых поступлений обусловлено снижением импортного НДС. Во-первых - курс стал меньше. Во-вторых - у нас не закупался газ", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" перед заседанием Национального инвестиционного совета в Киеве в пятницу.
В то же время глава Минфина заверил, что динамика первого квартала является непоказательной и в дальнейшем соответствующие поступления должны восстановиться.
"Мне курс сложно предвидеть, но газ, так или иначе, мы будем закупать. В целом первый квартал не является показательным", - сказал А.Данилюк.
Как сообщалось, доходы государственного бюджета Украины за три месяца 2018 года составили 193,567 млрд грн, что на 6,185 млрд грн, или 3,1% меньше планового показателя.
Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за три месяца 2018 года принесли бюджету 92,471 млрд грн, что на 4,44 млрд грн, или на 4,5%, меньше планового показателя, тогда как таможенные - 74,9 млрд грн, не дотянув 1,7 млрд грн, или 2,3% до плана.
По сравнению с первым кварталом прошлого года налоговые показатели в первом квартале возросли на 1,6%, таможенные - на 12%.
Ведомство уточняет, что общий фонд госбюджета за январь-март текущего года был недовыполнен по доходам к плану на 4,7% - 175,499 млрд грн, что на 8% больше показателя за первые три месяца 2017 года. В том числе в марте общий фонд получил 75,42 млрд грн, или на 0,3% меньше плана.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.
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