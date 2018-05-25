ФГИ расширил перечень подлежащих продаже в 2018 объектов малой приватизации до 716

Фонд государственного имущества (ФГИ) расширил перечень подлежащих продаже в 2018 году объектов малой приватизации с 576 до 716.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Фонд государственного имущества дополнил перечень малой приватизации. Теперь это 716 объектов вместо 576", - заявил он.

Трубаров добавил, что в течении апреля-мая ФГИ увеличил перечень на 140 объектов и в дальнейшем он будет только увеличиваться за счет включения других объектов на приватизацию.

Первый список объектов малой приватизации был утвержден Фондом в конце марта.

Как сообщали Українські Новини, ФГИ планирует начать продажу объектов малой приватизации по новому закону "О приватизации государственного и коммунального имущества" в июне.

10 мая Кабмин утвердил перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году.

18 января Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Документ предусматривает распределение объектов на 2 группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.

Перечень объектов большой приватизации утверждается Кабмином по представлению ФГИ, а перечень объектов малой приватизации, подлежащих приватизации, утверждаются ФГИ самостоятельно.

К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых, согласно финансовой отчетности за последний год, превышает 250 млн гривен.

Указано, что продажа объектов малой приватизации будет осуществляться на электронных аукционах.

Объекты большой приватизации подлежат продаже на аукционе, при этом условия устанавливает Кабмин.