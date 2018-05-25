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ГФС ввела новый сервис для плательщиков НДС
11:37 25.05.2018 |
"Для плательщиков налога на добавленную стоимость ГФС введен новый электронный сервис - визуализация полной информации о налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей", - говорится в сообщении.
В ГФС отметили, что новый сервис создан с целью недопущения налогоплательщиками ошибок при составлении расчетов корректировки к налоговой накладной. Доступ к информации предоставлен в личном кабинете плательщика в разделе "ЕРНН".
По заданным параметрам поиска налоговой накладной отражается окончательный расчет с учетом всех последующих зарегистрированных в ней расчетов корректировки.
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