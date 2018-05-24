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Украина поднялась на одну ступень в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD
Украина поднялась на 59-е с 60-го места в Ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности (IMD World Competitiveness Yearbook 2017), сообщается на веб-сайте института.
Рейтинг включает 63 государства. Украина на две ступени опережает Монголию и по-прежнему на 14 ступеней отстает от России.
На первое место рейтинга 2018 года вышли США. Экс-лидер Гонконг опустился на второе. Тройку лидеров, как и в прошлом году, замкнул Сингапур.
Рейтинг Института менеджмента (IMD, Швейцария) основывается на оценке состояния экономики страны, эффективности государственных органов власти, состояния деловой среды и состояния инфраструктуры.
Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness Yearbook) институт IMD проводит с 1989 года в содружестве с исследовательскими организациями во всем мире. Каждое государство в рейтинге оценивается на основе анализа 333 критериев по четырем основным показателям ключевых аспектов экономической жизни страны.
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