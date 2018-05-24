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Зона свободной торговли между Украиной и Израилем может заработать уже в конце лета 2018 года, - посол
17:29 24.05.2018 |
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский.
Весной 2018 года стало известно, что Украина завершила переговоры с Израилем о создании Зоны свободной торговли. На следующем этапе, который, по словам дипломата, продлится еще 2-3 месяца, будет подготовлен текст договора. Эта стадия не предполагает переговоров между сторонами.
"Нужно все достигнутые договоренности перевести в юридический текст. Думаю, что в конце лета мы этот договор подпишем. В Израиле, я думаю, система немного проще, чем здесь. Как только договор подписывается, он через короткое время ратифицируется в израильском парламенте, с вашей стороны он должен также пройти через Раду. Иногда это забирает больше времени", - сказал Белоцерковскийд.
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