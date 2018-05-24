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НБУ ожидает снижение годовой инфляции ниже 12% по итогам мая
14:46 24.05.2018 |
Национальный банк ожидает снижение годовой инфляции ниже 12% по итогам мая.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини.
"В годовом измерении мы ожидаем, что снижение будет достаточно значительным - ниже 12%", - сказал он.
При этом Сологуб отметил, что по итогам мая инфляция может быть нулевой.
В то же время глава НБУ Яков Смолий отметил, что годовая инфляция может составить 11,7% по итогам мая.
"Ожидается снижение инфляции за две декады до 11,7%", - сказал Смолий.
В НБУ отмечают, что потребительская инфляция продолжит постепенно снижаться в соответствии с прогнозом регулятора.
Она составит 8,9% на конец текущего года и вернется в целевой диапазон в середине 2019 года.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк сохранил прогноз инфляции 8,9% на конец года.
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