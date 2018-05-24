НБУ ожидает снижение годовой инфляции ниже 12% по итогам мая

Национальный банк ожидает снижение годовой инфляции ниже 12% по итогам мая.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини.

"В годовом измерении мы ожидаем, что снижение будет достаточно значительным - ниже 12%", - сказал он.

При этом Сологуб отметил, что по итогам мая инфляция может быть нулевой.

В то же время глава НБУ Яков Смолий отметил, что годовая инфляция может составить 11,7% по итогам мая.

"Ожидается снижение инфляции за две декады до 11,7%", - сказал Смолий.

В НБУ отмечают, что потребительская инфляция продолжит постепенно снижаться в соответствии с прогнозом регулятора.

Она составит 8,9% на конец текущего года и вернется в целевой диапазон в середине 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк сохранил прогноз инфляции 8,9% на конец года.