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Объем выполненных стройработ в Украине в апреле сократился на 7,4% - Госстат
09:31 24.05.2018 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в апреле 2018 года сократился на 7,4% по сравнению с апрелем 2017 года, при этом в марте-2018 к марту-2017 показатель уменьшился на 4,3%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Согласно информации ведомства, объем выполненных стройработ в апреле-2018 сократился по сравнению с мартом-2018 на 7,7% (по сезонно скорректированным данным - на 6,4%), тогда как в апреле-2018 этот показатель вырос по сравнению с февралем-2018 на 21,8%.
Согласно сообщению, в апреле-2018 к апрелю-2017 объем работ сократился по всем видам стротельства. По нескорректированным данным, спад наблюдался на 13,2% в жилом строительстве, на 12,5% - в нежилом, на 1,4% - в строительстве инженерных сооружений.
По данным Госстата, в апреле объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий сократился по сравнению с мартом на 29,2%, в строительстве нежилых зданий - на 9,7%. В строительстве инженерных сооружений произошел рост на 11,4% (все - по нескорректированным данным).
В январе-апреле-2018 по сравнению с январем-апрелем-2017 снижение объемов строительных работ зафиксировано в 15 областях Украины, в частности, в Луганской (на 65,5%, до 63,4 млн грн), Житомирской (на 26,1%, до 295,1 млн грн), Сумской (на 33% до 202 млн грн) областях.
Наибольший рост объемов выполненных стройработ за два месяца зафиксирован в Запорожской (на 32,1%, до 783,7 млн грн) и Черновицкой (на 30,8%, до 359,6 млн грн) областях.
В Киеве объем выполненных работ по строительству за четыре месяца сократился на 3,5%, до 6,6 млрд грн.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличения показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.
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