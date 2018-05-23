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МВФ обнародовал свою позицию по внедрению в Украине налога на выведенный капитал
19:36 23.05.2018 |
Международный валютный фонд выступает за то, что при переходе Украины на модель налогообложения выведенного капитала должны быть найдены компенсаторы ожидаемых потерь государственного бюджета.
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, отвечая на вопрос журналистов о сроках внесения на рассмотрение парламента законопроекта о введении налога на выведенный капитал.
"В диалоге с нашим кредитором Международным валютным фондом есть понимание... Международный валютный фонд выступает за то, чтобы с введением этой налоговой новации общий дефицит бюджета не изменился. Это означает, что должны быть найдены компенсаторы, то есть непосредственно это означает урезание некоторых расходов госбюджета", - сказал Шимкив.
Он отметил, что сейчас от Минфина ожидаются расчеты и предложения относительно расходов, которые могут быть уменьшены для того, чтобы компенсировать потери и сохранить дефицит бюджета на уровне, который был согласован с МВФ.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.
Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.
По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 миллиардов гривень.
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