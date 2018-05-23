Переговоры по законопроекту об Антикоррупционном суде продолжаются – постпред МВФ в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает переговоры с властями Украины относительно законопроекта о Высшем антикоррупционном суде с целью соответствия документа обязательствам страны в рамках программы EFF, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" постоянный представитель Фонда в Киеве Йоста Люнгман в среду.

"Очень важно, чтобы общественный совет, состоящий из независимых экспертов с обширным и признанным опытом в борьбе с коррупцией, был наделен решающей ролью при удостоверении наличия у кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда необходимой квалификации для вынесения приговоров по коррупционным делам", - сказал он.

Относительно продвижения Украины по программе EFF Й.Люнгман напомнил: для прохождения четвертого пересмотра властям страны необходимо также привести внутренние тарифы на газ к рыночному уровню, обеспечить удержание уровня дефицита госбюджета по итогам 2018 года в пределах установленного в программе показателя 2,5% ВВП.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Получение очередного транша кредита МВФ, который первоначально был запланирован на май-июнь 2017 года, пока перенесено на неопределенный срок из-за невыполнения украинской стороной ряда условий.

Фонд продолжает настаивать на принятии властями Украины законодательства о Высшем антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами страны в рамках программы сотрудничества EFF. Помимо этого, МВФ ожидает реализации Украиной других отложенных мер, необходимых для достижения целей программы, в том числе в энергетическом и фискальном секторах.